توابتي حكما لكلاسيكو المولودية والشبيبة

عينت لجنة التحكيم، الحكم عبد المؤمن توابتي، لإدارة قمة الجولة العاشرة من البطولة المحترفة، التي ستجمع مولودية الجزائر، بشبيبة القبائل.

وسيدير الحكم توابتي، هذا الكلاسيكو، بمساعدة كل من بلعمري خالد، مساعد أول، وبلوط بلال، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لبوكواسة حكم رابع.

ومن المقرر أن تستقبل المولودية، ضيفها شبيبة القبائل، في هذه المباراة، يوم 6 نوفمبر المقبل، بملعب “الدار البيضاء”.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة كاملة على النحو التالي: