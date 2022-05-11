توابتي حكما للداربي العاصمي بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة

عينت لجنة التحكيم، الحكم توابتي، لإدارة قمة الجولة الـ30 من البطولة المحترفة، والتي ستجمع مولودية الجزائر، باتحاد العاصمة.

وسيدير الحكم توابتي، هذا الداربي العاصمي، بمساعد كل من بوزيت، مساعد أول، وبلغمة حكم مساعد ثاني، بالإضافة سخراوي حكم رابع.

كما تقرر اجراء هذه المباراة، يوم الأحد المقبل، انطلاقا من الساعة السابعة، على ملعب “5 جويلية”، بحضور الجمهور.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة كاملة على النحو التالي: