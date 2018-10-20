تواتي يدعو إلى حل كافة المجالس الشعبية المنتخبة

دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، اليوم السبت، بالأغواط إلى حل كافة المجالس الشعبية المنتخبة، والذهاب إلى مرحلة إنتقالية.

وهذا من أجل وضع حد لما وصفه تواتي لكل التجاوزات والأخطاء التي وقعت.

و أوضح تواتي في تدخله خلال أشغال لقاء جهوي لإطارات ومناضلي تشكيلته السياسية لولايات الجنوب، أن المرور إلى مرحلة إنتقالية يتيح تنظيم الدولة واقتصاد المال العام.

وأضاف رئيس الجبهة أن الأموال التي يتم صرفها على العملية الإنتخابية غير المجدية يتوجب إستغلالها في انجاز المنشآت القاعدية والمصانع وتحسين خدمات الصحة والتعليم وغيرها.