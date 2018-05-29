تواجد تاريخي للجزائريين في دوري أبطال أوروبا !!

ستشهد النسخة المقبلة من منافسة دوري أبطال أوروبا، حضور قوي للأسماء الجزائرية، حيث سيكون 13 لاعبا معني بالمشاركة في أمجد المسابقات.

ويعود هذا التواجد القوي للنجاح الباهر لمُعظم المحترفين الجزائريين في دوريات “القارة العجوز” خلال الموسم المنقضي.

يذكر أن االقائمة قد تعرف مشاركة رياض محرز أيضا في حال إتمام صفقة إنتقاله لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وجاءت القائمة الأولية كالآتي:

ويتعلق الأمر بكل من نبيل بن طالب (شالكه 04 الألماني) وإسحاق بلفوضيل (هوفنهايم الألماني)، فضلا عن الثنائي غولام وأوناس (نابولي الإيطالي).

إضافة إلى محمد منور بلخير (إنتر ميلان الإيطالي)،ورشيد غزال (موناكو الفرنسي)، حسام عوار زأمين غويري (أولمبيك ليون الفرنسي).

بالإضافة لياسين براهيمي (بورتو البرتغالي)، سفيان هني (سبارتاك موسكو الروسي)، سفيان فغولي (غالاتسراي التركي)، أخيرا العربي هلال سوداني (دينامو زغرب الكرواتي)، بلال عمراني (كلوج الروماني).