تواجد في السودان تزامنا مع الإنقلاب.. هذه هي وضعية المنتخب الوطني للسيدات

أعلنت الفاف عن تلقيها مُراسلة من الكاف، تُعلمها فيها، بتأجيل المُباراة التي كانت ستجمع اليوم الثلاثاء بين المنتخب الوطني للسيدات ونظيره السوداني، بسبب الأحداث التي تعيشها هذه الأخيرة.

وأكدت “الكاف” في مُراسلتها لهيئة شرف الدين عمارة، بأنها ستعمل على عودة الخضر الى الجزائر، بشكل آمن في أقرب الآجال الممكنة، وهم الذين تواجدوا ومن سوء حظهم في الخرطوم، تزامنا والإنقلاب العسكري في السودان.

يُذكر بأن المواجهة الجزائر والسودان، تدخل في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا القادم، وتمتلك مُحاربات الصحراء ضمانا شبه رسمي بالتأهل للدور القادم، وهن الذين فُزن ذهابا بنتيجة كبيرة جدا وصلت لـ14 هدفا دون رد.

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