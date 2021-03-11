تواريخ توزيع سكنات عدل.. هذا ما قاله زيتوني

أكد المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة عدل، أنه لن توزع سكنات غير مكتملة، ودون كهرباء وغاز وماء وطرقات .

إلتقى مساء الأربعاء، فيصل زيتوني، المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة عدل مع ممثلي مكتتبي موقع19q،وممثلي موقع Q18 طريق الرحمانية.

واستمع إلى أهم انشغالاتهم المتعلقة بتقدم الأشغال بالمشاريع السكنية الموجهين لها، وتواريخ توزيع السكنات .

وأكد المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة لممثلي المكتتبين بأنه يتابع تقدم أشغال المواقع الموجهين.

وخاصة موقع Q19 الذي تشرف على أشغاله مؤسسة كوسيدار، وموقع 18 الذي يواشك على الإنتهاء.

وأفاد أن عدل ومؤسسة الإنجاز بموقع 19 والمديرية العامة للمدينة الجديدة سيدي عبدالله في تنسيق مستمر للدفع بالأشغال ورفع العراقيل.

وأوضح فيصل زيتوني بأنه ستكون له زيارة ميدانية لجميع مواقع عدل بالمدينة الجديدة سيدي عبدالله للدفع أكثر بوتيرة الأشغال .

من جهته طمئن المكتتبين بأن ما وعد به وزير السكن سينفذ لا رجعة فيه.

أما عن تواريخ توزيع السكنات، فقد أكد أنه لايمكن توزيع سكنات غير مكتملة، ودون كهرباء وغاز وماء وشبكة الطرقات .

وثمن ممثلو موقع 18 Q و19 Q جهود عدل في تسريع وتيرة الإنجاز وتنسيقها مع سونلغاز لتسريع ربط مواقعهم بالكهرباء والغاز.