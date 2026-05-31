تواصل أشغال الصيانة بنفقَي الحمدانية

تواصل الفرق التقنية ومصالح الاستغلال التابعة للجزائرية للطرق السيارة تدخلاتها على مستوى المحطة الفرعية رقم 02 الخاصة بالتجهيزات الكهربائية لنظام التحكم والمراقبة. على مستوى نفقَي الحمدانية بالطريق السيار شمال-جنوب (A1)، في الشطر الرابط بين الحمدانية والشفة.

وحسب بيان لذات الهيئة، تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التقنية والوقائية اللازمة لضمان سلامة المنشآت واستمرارية التدخل في أفضل الظروف.

وأكدت الجزائرية للطرق السيارة أن فرقها التقنية لا تزال مجندة ميدانيًا إلى غاية استكمال الأشغال. وإعادة التجهيزات إلى وضعها العادي، بما يضمن سلامة مستعملي الطريق.

كما تم تسخير جهاز أمني ووقائي بعين المكان لضمان انسيابية حركة المرور وتفادي أي خطر محتمل.

وجددت الجزائرية للطرق السيارة التزامها بضمان استمرارية الخدمة. والمحافظة على أعلى معايير السلامة والأمن لفائدة مستعملي الطريق السيار.

