تواصل أشغال القمة الـ38 للإتحاد الإفريقي بأديس أبابا

تتواصل اليوم الأحد، أشغال الدورة العادية ال38 لقمة الاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة رؤساء دول وحكومات افريقية.

ويرتقب، في ثاني وآخر يوم من أشغال القمة، أن تعقد نقاشات رفيعة المستوى حول “تعبئة الاستثمارات الأفريقية والتمويل لتنفيذ أجندة 2063”. والتي تتضمن دعوة إلى بناء شركات إستراتيجية لضمان تنمية إفريقيا بشكل شامل ومرن ويتماشى مع أجندة 2063.

إلى جانب “الاستراتيجيات والمسارات الرئيسة لتعبئة التمويل الإفريقي من أجل أولويات أجندة 2063”.

وكذا نقاش حول “التمويل الميسر لتعبئة الموارد المحلية والآليات المبتكرة لتخفيف ضغط الديون. مع الاستمرار في تمويل التنمية في القارة”.

وتشارك وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، ممثلة عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في قمة لجنة رؤساء الدول والحكومات حول التغيرات المناخية.

وتميز أول يوم من القمة والذي شارك فيه رئيس الجمهورية، بإنتخاب سفيرة الجزائر لدى إثيوبيا وممثلتها الدائم في الاتحاد الإفريقي، مليكة سلمى حدادي، لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بعد سحقها للمترشحة المغربية وحصولها على 33 صوتا.

كما تميز حفل افتتاح أشغال القمة بتولي الرئيس الأنغولي، جواو لورينسو الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي لعام 2025. خلفا للرئيس السابق للمنظمة القارية، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.