تواصل أشغال المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة بالجزائر

تواصلت، اليوم الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بالعاصمة، أشغال المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة في طبعته الرابعة، الذي ينظم تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتضمن برنامج اليوم، برنامجا ثريا من الجلسات النقاشية والورشات، التي نشطها خبراء وفاعلون في المجال من الجزائر وباقي الدول الافريقية، حول عدة مواضيع من بينها تمويل المؤسسات الناشئة، الممارسات المثلى، هيئات الدعم، والذكاء الاصطناعي.

كما تم تنظيم عدة اجتماعات حول مرافقة المؤسسات الناشئة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، بحضور وزراء وإطارات من هذه القطاعات.

وتم تنظيم لقاء مخصّص للمنصات الرقمية، حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، ومستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، نظم بالتعاون مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

كما تم خلال اللقاء استعراض عروض لمؤسسات ناشئة جزائرية رسّخت حضورها عبر تطوير منصات للتواصل الاجتماعي وخدمات رقمية واعدة.

وتم خلال اليوم الثاني من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، اعتماد إعلان الجزائر للمؤسسات الناشئة خلال القمة الوزارية.