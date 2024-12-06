تواصل أشغال المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة

تتواصل اليوم الجمعة، فعاليات الطبعة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة.

وكان الوزير الأول، نذير العرباوي، قد أشرف أمس الخميس، على إفتتاح فعاليات هذا المؤتمر، الذي ستسمر فعالياته إلى غاية يوم غد السبت.

وستعرف هذه التظاهرة في يومها الثاني إنعقاد القمة الوزارية الافريقية للمؤسسات الناشئة، برئاسة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، في جلسة مغلقة.

بالإضافة الى جلسة نقاش بعنوان “بناء الجسور: دور الجالية الجزائرية والأفريقية”، يترأسها كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب.

وسيتم من خلالها التطرق لدور أعضاء الجالية الوطنية في التنمية الاقتصادية والتحول التكنولوجي.

كما ستعقد العديد من الورشات واللقاءات والمحاضرات تجمع مختلف الفاعلين المشاركين في هذه الطبعة المنظمة تحت عنوان “إعادة تصور افريقيا من خلال الذكاء الاصطناعي”.

وسيعرف اليوم الثاني أيضا تواصل فعاليات المعرض المخصص للمؤسسات الناشئة. والتي يطرح من خلالها المشاركون مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وينظم التظاهرة، التي تقام تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كل من وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والمسرع العمومي “ألجيريا فنتشر”.