تواصل أشغال صيانة وتطوير شبكة الطرق عبر هذه الولايات

تتواصل عبر ولايات عين تموشنت، وبومرداس، والجلفة، وتيارت، والأغواط، وعين صالح، وميلة، وعين الدفلى، وسكيكدة، وبرج بوعريريج وباتنة أشغال تطوير وصيانة شبكة الطرق في إطار برنامج سنة 2026.

وحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية، تتواصل بولاية عين تموشنت، أشغال صيانة الطريق الولائي رقم 23 على مسافة 11 كلم ضمن البرنامج القطاعي لسنة 2026. حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 80%.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حالة الطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتسهيل تنقل المواطنين. وتحسين الربط بين مختلف المناطق التي يعبرها.

وفي بومرداس، تتواصل أشغال صيانة الطريق الوطني رقم 25 على الشطر الممتد من منطقة تقدامت ببلدية دلس إلى غاية أولاد خداش ببلدية بن شود.

ويأتي هذا المشروع للمحافظة على جاهزية هذا المحور الحيوي، وتحسين ظروف السير، وضمان انسيابية حركة المرور.

أما بالجلفة، انطلقت أشغال تأهيل الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 1ب ومنطقة الرواقيب على مسافة 16 كلم.

وسيسهم هذا المشروع في تحسين الربط بين المناطق السكنية والمحاور الرئيسية، وتسهيل تنقل المواطنين. ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.

أما في تيارت، وفي إطار مشروع تقوية الطريق الوطني رقم 111 على مسافة 30 كلم. انطلقت أشغال وضع الخرسانة الزفتية على الشطر الممتد بين سيدي عبد الرحمن وحدود ولاية البيض بطول 15 كلم.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة الطريق على استيعاب حركة المرور، وتحسين ظروف التنقل، وضمان ديمومة هذا المحور الطرقي.

وبولاية افلو تتواصل أشغال إنجاز منشآت فنية على مستوى الطريق الوطني رقم 1أ الرابط بين أفلو وسيدي بوزيد. في إطار البرنامج القطاعي لسنة 2026 الخاص بالقضاء على النقاط السوداء الناجمة عن الفيضانات. حيث انطلقت أشغال الحفر الخاصة بالمنشأ الفني الأول.

ويهدف المشروع إلى حماية الطريق من أخطار الفيضانات، وضمان استمرارية حركة المرور في مختلف الظروف المناخية.

وبولاية عين صالح تم رسميًا وضع مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 52ع الرابط بين ولاية عين صالح وحدود ولاية أدرار حيز الخدمة. على مسافة إجمالية تبلغ 18 كلم.

ويعد هذا المشروع مكسبًا هامًا لتعزيز السلامة المرورية، وتحسين الربط بين ولايات الجنوب، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

وفي ولاية ميلة، تتواصل بوتيرة جيدة أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 على مسافة 8.3 كلم، الرابط بين ولايتي ميلة وقسنطينة. ضمن برنامج سنة 2026.

ويهدف المشروع إلى رفع انسيابية حركة المرور، وتقليص زمن التنقل، وتعزيز السلامة لمستعملي الطريق.

وفي عين الدفلى تتواصل أشغال صيانة الطريق الولائي رقم 154 ضمن برنامج سنة 2026. وتندرج هذه العملية في إطار الحفاظ على شبكة الطرق الولائية، وتحسين مستوى الخدمة، وتعزيز سلامة مستعملي الطريق.

أما في سكيكدة، فانطلقت أشغال مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 44 بين بومعيزة وحدود ولاية عنابة في اتجاه سكيكدة-عنابة. حيث شرعت الفرق التقنية في كشط طبقة السير القديمة تمهيدا لتجديدها.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الطريق، وتعزيز السلامة المرورية، وضمان ديمومة هذا المحور الهام.

وفي ولاية برج بوعريريج تتواصل أشغال فتح رواق ازدواجية الطريق الوطني رقم 103 بين بلديتي رأس الوادي وتكستار على مسافة 10 كلم. إلى جانب أشغال فتح رواق ازدواجية الطريق الولائي رقم 42 بين بلدية بليمور ومنطقة المعاليق ببلدية برج الغدير.

وستسهم هذه المشاريع في تحسين الربط بين مختلف المحاور، وتخفيف الضغط المروري، ومرافقة الحركية الاقتصادية والتنمية المحلية.

وبولاية باتنة، تتواصل أشغال إنجاز ازدواجية محور الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 88 (حدود ولاية خنشلة). والطريق الوطني رقم 03 مرورًا ببلديات بلفرايس، الشمرة وبومية. على مسافة إجمالية تقدر بـ56 كلم.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الربط بين الولايات، وتحسين انسيابية حركة المرور، ودعم الحركية الاقتصادية عبر هذا المحور الاستراتيجي.