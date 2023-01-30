تواصل أشغال مؤتمر اتحاد مجالس الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

تواصلت أشغال الدورة السابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، صباح اليوم الإثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد الطيف رحال برئاسة ابراهيم بوغالي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تم في البداية الأشغال، انتخاب هيئة المكتب ممثلة في نائبي الرئيس من “كوت ديفوار” عن المجموعة الإفريقية. وماليزيا عن المجموعة الأسيوية.

كما تم اعتماد جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة السابعة عشر لمؤتمر الاتحاد. وكذا تقرير الأمين العام للإتحاد مع الموافقة على طلب انضمام منظمات الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، المؤتمر البرلماني الدولي وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بصفتهم مراقبين.

ليفتح بعدها المجال، لرؤساء الوفود المشاركة في الدورة القاء كلمة بالمناسبة.