تواصل احتجاج ألاف الفرنسيين ضد التصريح الصحي

أحصت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس السبت، حوالى 140 ألف شخص بينهم نحو 18 ألفاً في باريس تظاهروا للأسبوع الثامن على التوالي ضد التصريح الصحي “الشهادة الصحية” المفروض في عدة مدن لمواجهة فيروس كورونا. كما أحصت الوزارة 215 تجمعاً.

وقال رئيس حركة الوطنيين “فلوريان فيليبو” : “نقاطع هذا التصريح الصحي ونعطي جرعة ثالثة من المقاطعة.. في نهاية المطاف هذا التصريح سيسقط”. وذلك بعدما أطلقت السلطات الأربعاء حملة لإعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، للأشخاص الأكبر سناً والأكثر عرضةً للخطر. ووعد “فيليبو” بالذهاب “إلى حدّ الإضراب العام إذا لزم الأمر” ضد هذا التصريح.

وعلى غرار عدة مدن فرنسية، انطلق آلاف الأشخاص من الميناء القديم بمرسيليا، معظمهم بدون كمامات، حاملين الأعلام الفرنسية ولافتات كتب عليها “لا للتصريح الصحي.. لا للتمييز.. لا للترهب.. حرية”.

هذا ونُظمّت تجمعات أيضاً في رين ومونبيلييه وليون ونيس وليل ونانت وبوردو وستراسبورغ. هذا وتقترب فرنسا التي تعدّ حوالى 67 مليون نسمة، من تلقيح 50 مليون شخص بجرعة واحدة على الأقل. إضافة إلى ذلك، بات نحو 45 مليوناً أي 67,3% من مجموع السكان، ملقحين بشكل كامل.