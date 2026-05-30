تواصل الأشغال لإعادة فتح نفقي الحمدانية

تتواصل الأشغال والتدخلات التقنية على مستوى المحطة الفرعية رقم 02 الخاصة بالتجهيزات الكهربائية لنظام التحكم والمراقبة بنفقي الحمدانية بالشطر الرابط بين الحمدانية والشفة.

وحسب بيان للجزائرية للطرق السيّارة، تبقى الفرق التقنية وفرق الاستغلال والتدخل مجندة ميدانيًا منذ تسجيل العطب. حيث تواصل عملها دون انقطاع، بما في ذلك خلال الفترة الليلية. مع تسخير كافة الإمكانيات البشرية والتقنية من أجل استكمال الأشغال في أقرب الآجال الممكنة وإعادة الوضع إلى طبيعته.

كما تتواصل عمليات التأمين والمراقبة الميدانية بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، ضمانًا لسلامة مستعملي الطريق وحماية المنشآت.

وجددت الجزائرية للطرق السيّارة دعوتها إلى مستعملي الطريق إلى احترام الإشارات التوجيهية والتدابير المتخذة بعين المكان. مؤكدة أنها ستوافيهم بأي مستجدات فور الانتهاء من الأشغال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور