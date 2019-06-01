تواصل الأمطار الرعدية على إليزي وجنوب شرق تمنراست

أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية الى استمرار سقوط امطار رعدية مصحوبة ببرد على ولاية اليزي وجنوب شرق تمنراست.

بداية من اليوم السبت والى غاية يوم الأحد، حيث تمتد فترة سقوط هذه الأمطار على ولاية اليزي بداية من اليوم السبت على الساعة الـ9 صباحا الى غاية يوم الأحد على الساعة الـ3 صباحا.

حيث ستقدر كميات الأمطار المتساقطة أو تتجاوز 20 ملم محليا صلاحية هذه النشرية.

أما تساقط الأمطار على الجنوب الشرقي لولاية تمنراست فسيكون من منتصف نهار اليوم السبت الى غاية الـ21 ليلا علما أن كميات الامطار المتساقطة ستقدر أو تتجاوز 15 ملم محليا حسب التوقعات المنتظرة.