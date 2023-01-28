تواصل الأمطار والرعود والبرد على 13 ولاية

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات برد على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، تترواح كمية الأمطار بين 20 و40 ملم محليا، وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من بجاية وجيجل وسكيكدة عنابة والطارف.

كما أفادت نشرية ثانية، باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات برد على عدة ولايات.

حيث تتراوح كمية الأمطار بين 20 إلى 40 ملم محليا. ويستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من عين الدفلى والشلف وتيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو، البليدة والمدية.