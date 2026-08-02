تواصل البحث عن جثث ضحايا الهروب الجماعي إلى سبتة

تواصل السلطات الإسبانية البحث في البحر قبالة سبتة عن جثث أشخاص ربما يكونوا قد غرقوا خلال اندفاع عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب إلى الإقليم الإسباني.

وحسب شبكة “أر تي في إي” الإسبانية، اليوم الأحد، تقوم قوات الحرس المدني بتمشيط المياه قبالة الساحل، بعدما عبر 60 ألف مهاجرا من المغرب سباحة نحو سبتة الإسبانية يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وتم انتشال 67 جثة من البحر حتى الآن. وقد لقوا حتفهم أثناء محاولة الوصول لأراضي الاتحاد الأوروبي سباحة من المغرب.

كما نقلت صحيفة “إل باييس” الإسبانية عن رجل شرطة لم تذكر اسمه القول: “هناك الكثير من الموتى في البحر”.

وأضافت الصحيفة، أن السلطات المحلية تعد مكانا يمكنه استيعاب ما يصل إلى 200 جثة.

وكان نحو 50 ألف مهاجر قد دخلوا سبتة قادمين من المغرب بحلول أمس الأول الجمعة. حيث وصلوا إلى الجيب الإسباني الذي يبلغ تعداد سكانه 85 ألف شخص خلال بضعة أيام.

وقالت السلطات الإسبانية، إن معظم المهاجرين عادوا منذ ذلك الحين طواعية إلى المغرب.