تواصل التحضيرات لعملية نقل ومرافقة الحجاج

تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن الجهود الميدانية لضبط الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بعملية نقل الحجاج وتوفير أفضل الظروف لاستقبالهم ومرافقتهم، في إطار التحضيرات الجارية لموسم الحج 1447هـ/2026م.

وحسب وزارة الداخلية، يقوم ولاة الجمهورية عبر مختلف الولايات بخرجات ميدانية للوقوف على جاهزية. الهياكل والمنشآت المعنية، لاسيما المطارات، من أجل ضمان انسيابية عملية نقل الحجاج. الميامين نحو البقاع المقدسة في أحسن الظروف.

حيث شملت هذه التحضيرات تهيئة فضاءات استقبال مخصصة للحجاج، مجهزة بكل وسائل الراحة. مع الحرص على ضمان جاهزيتها التامة قبل انطلاق الرحلات، بما يضمن تكفلًا لائقًا وانسيابية في مختلف مراحل الاستقبال والتوجيه.

كما تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود والتنسيق المحكم بين مختلف المصالح المتدخلة. خاصة فيما يتعلق بتنظيم الرحلات، احترام الآجال، وتحسين ظروف العبور على مستوى المطارات. تنفيذًا لتعليمات السيد الوزير ذات الصلة بتحسين خدمة النقل العمومي.

هذا وتعرف الهياكل المخصصة لاستقبال الحجاج أشغال تهيئة وتحسين، حيث أُسديت تعليمات بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز مع احترام معايير الجودة، بهدف توفير ظروف استقبال ملائمة تليق بضيوف الرحمان.

وبالموازاة مع ذلك، تتواصل تنظيم اللقاءات التكوينية والتوعوية لفائدة الحجاج، تتضمن شروحات مفصلة حول مختلف مراحل أداء المناسك، إلى جانب تقديم إرشادات دينية وصحية وتنظيمية، لاسيما ما تعلق بإجراءات السفر، الإقامة، والتنقل، بما يساعد الحجاج على الاستعداد الجيد وأداء مناسكهم في أحسن الظروف.

