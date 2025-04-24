تواصل التسجيلات الرقمية الخاصة بالمخيمات الصيفية لموسم 2025 إلى غاية 3 ماي

أعلنت وزارة الشباب اليوم الخميس في بيان لها، بأن التسجيلات الرقمية الخاصة بالمخيمات الصيفية لموسم 2025، والموجهة لفائدة الأطفال والشباب عبر مختلف ولايات الوطن وكذا أبناء الجالية الوطنية بالخارج. ستتواصل الى غاية الثالث ماي المقبل.

وأوضح نفس المصدر أن “التسجيلات الرقمية في المخيمات الصيفية لموسم

2025، والموجهة لفائدة الأطفال واليافعين عبر مختلف ولايات الوطن المعنية،

ولصالح أبناء الجالية الوطنية بالخارج بالتنسيق مع مسجد باريس الكبير مستمرة

إلى غاية 3 مايو الداخل”.

وذكر البيان بأن التسجيلات تتم عبر الرابط

:https://moukhayem.mjeunesse.gov.dz/app/child/register , فيما تتم عملية

تحميل وصل التسجيل عبر الرابط الآتي:

https://moukhayem.mjeunesse.gov.dz/app/child/receipt.