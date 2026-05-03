تواصُل الحملات الميدانية لمعالجة النقاط السوداء ورفع مخلفات الردوم والنفايات

تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن حملات ميدانية واسعة لمعالجة النقاط السوداء ورفع مخلفات الردوم والنفايات، ضمن مقاربة شاملة ترمي إلى إرساء بيئة منظمة ومستدامة.

وقد مست هذه الحملات التي جاءت تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود. الرامية إلى الارتقاء بظروف عيش المواطن وتعزيز جاذبية الفضاءات الحضرية، مداخل المدن، محيطات الأحياء. الطرقات، وكذا الفضاءات التي تعرف تراكمًا لمخلفات البناء والنفايات الصلبة. حيث جنّدت إمكانيات مادية وبشرية معتبرة، بمساهمة مختلف المصالح المختصة. والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

كما تواصلت التدخلات الميدانية بوتيرة منتظمة، وشملت إزالة الأتربة والردوم، تهيئة الفضاءات الحضرية. وتوجيه النفايات نحو مراكز المعالجة، بما ساهم في تحسين الصورة العامة واستعادة الطابع الجمالي للمواقع المعنية.

هذا وجدّد النداء إلى المواطنين للانخراط في الجهود المبذولة، من خلال التحلي بالسلوك الحضاري. واحترام قواعد النظافة العامة، باعتبار أن الحفاظ على المحيط مسؤولية مشتركة تعكس وعي المجتمع.

