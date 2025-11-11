تواصل المتابعة الميدانية لعملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية

تتواصل المتابعة الميدانية لعملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية لسنة 2025، أين قام عضو مجلس السلطة المستقلة نوفل حدانة اليوم الثلاثاء، بزيارة عدد من الولايات، للاطلاع على سير العملية والتأكد من الالتزام بالتوجيهات المسطرة.

وأوضحت السلطة المستقلة للانتخابات أنه بتكليف من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة. قام عضو مجلس السلطة المستقلة نوفل حدانة اليوم بزيارة عدد من الولايات. للاطلاع على سير العملية والتأكد من الالتزام بالتوجيهات المسطرة، وضمان حسن تنفيذ المراجعة الدورية على المستوى المحلي.

وقام نوفل حدانة بزيارة مقر المندوبية الولائية لورقلة والمندوبية البلدية لسيدي خويلد بولاية ورقلة، وزيارة مقر المندوبية الولائية. للوادي بولاية الوادي، بالإضافة إلى زيارة مقر المندوبية الولائية لتوقرت بولاية توقرت.

وتأتي هذه الزيارات في إطار الحرص على المتابعة المباشرة لسير مراجعة القوائم الانتخابية عبر مختلف الولايات. وضمان التطبيق الفعلي للتوجيهات والتعليمات التنظيمية بما يضمن انتظام سير العملية على المستوى المحلي.

