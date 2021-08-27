تواصل المنافسة العسكرية الدولية السينوتقنية “الصديق الوفي-2021”

تواصلت اليوم الجمعة، المنافسة العسكرية الدولية السينوتقنية “الصديق الوفي-2021” بالجزائر. حيث أُجري “سباق التتابع البياتلون” بملحقة مركز التكاثر والتكوين السينوتقني للدرك الوطني بباينام بالناحية العسكرية الأولى.

وتم هذا تحت إشراف قائد الدرك الوطني، بحضور رئيس مصلحة الرياضات العسكرية بدائرة الإستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. رؤساء الوفود الأجنبية وإطارات عسكريين.

ويتميز سباق التتابع البياتلون بمشاركة 4 متنافسين من كل منتخب. حيث ينطلق المتنافس رفقة صديقه الوفي على مسافة 1600 متر. تتخللها وقفة للرمي بالبندقية في وضعية واقفا، مما يجعل السباق يتطلب الكثير من الجهد البدني والتركيز أثناء الرمي.

وبعد نهاية السباق تم تقديم عرض من طرف فرقة المزاود والخيالة للحرس الجمهوري.