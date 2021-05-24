تواصل الوقفات التضامنية مع أستاذات برج باجي مختار في تيارت

وأثارت حادثة الإعتداء على استاذات برج باجي مختار، من طرف عصابة اقتحمت مسكنهم الوظيفي، استياء الجميع.

ولا تزال ردود الأفعال المنددة بهذا الفعل، مستمرة عبر مختلف مؤسسات التربية بولاية تيارت.

ورفع المحتجون شعارات منددة بالحادثة، منها “كرامة الأستاذ من كرامة الأمة” و”نعم لسن قوانين لتجريم الاعتداء على الأستاذ”.

وشارك في هذه الوقفات التضامنية، عدة أستاذات مع أبنائهن للتعبير عن المساندة المطلقة للأستاذات.

وطالب المحتجون، السلطات المعنية، بالقصاص وإتخاذ اجراءات ردعية صارمة في حق المعتدين.

وكذا سن قوانين عاجلة لحماية الأستاذ من أي إعتداء أو إهانة.