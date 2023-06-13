قناة النهار تواصل امتحانات شهادة البكالوريا لليوم الثالث دورة جوان 2023 بقلم قناة النهار نشر في 13 جوان 2023 - 10:01 شارك غرِّد أرسل 69 0 تواصل امتحانات شهادة البكالوريا لليوم الثالث دورة جوان 2023 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/dMijB اقرأ أيضا فاسألوا: الإيمان بضع وسبعون شعبة قناة النهار 28 ماي رامي: درت غلطة حياتي كي حبيت نستورد من الخارج.. إحتالو عليا وخسرت كامل دراهمي قناة النهار 31 ماي " أزيد من 790 ألف مترشح يجتازون امتحانات البكالوريا بداية من اليوم.."ربي يوفقهم قناة النهار 11 جوان وزير التربية : "ظروف إنطلاق الإمتحان جيدة.. ونتمنى التوفيق لأبنائنا " قناة النهار 05 جوان فالحلوة والمرة: قصة حب مليئة بالنجاح.. حمد وفايزة 29 سنة زواج وتجارة في نفس المجال قناة النهار 29 ماي مترشحون للبكالوريا يختارون النثر في اللغة العربية ويجمعون على سهولة الأسئلة قناة النهار 11 جوان صحة: تفاديا لأي إنقطاع .. مطالب لإيجاد حلول جذرية لندرة الأدوية قناة النهار 10 جوان مدير سيال بتيبازة : تضرر شبكة المياه والتطهير لـ 3 دوائر بالولاية جراء الفيضانات قناة النهار 31 ماي صريح جدا: هكذا كانت أجواء إمتحانات شهادة التعليم المتوسط .. قناة النهار 06 جوان عين الدفلى: بحثا عن مكان للتسلية .. محمد يفقد حياته في أول يوم من العطلة الصيفية قناة النهار 03 جوان