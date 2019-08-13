وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا أو 0.8 بالمئة مقارنة مع التسوية السابقة إلى 54.52 دولار للبرميل.

وقالت السعودية، أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ، في أواخر الأسبوع الماضي

إنها تعتزم إبقاء صادراتها من الخام أدنى من 7 ملايين برميل يوميا في أوت وسبتمبر للمساعدة في تصريف مخزونات النفط العالمية.