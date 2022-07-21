قناة النهار تواصل تساقط الأمطار الرعدية على أقصى الجنوب ⛈ .. بقلم قناة النهار نشر في 21 جويلية 2022 - 06:34 شارك غرِّد أرسل 126 0 تواصل تساقط الأمطار الرعدية على أقصى الجنوب ⛈ .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fMpIH اقرأ أيضا أخ الضحـ..ية الممرضة يترحم على شقيقته من أمام المحكمة ويتوعد الجاني قناة النهار 30 جوان أرشديني : منذ شهر ابنتي تتلعثم في الكلم وتعرضت للسخرية من قبل زملائها ..انصحيني أستاذة قناة النهار 06 جويلية تيارت: عمي محمد..متطوع في طلاء وتنظيف مدينته..فرندة راهي فالقلب قناة النهار 15 جويلية شاب روسي يتحصل على الباك بمعدل 12.26..وزوج والدته يحثه على الصلاة في المسجد قناة النهار 19 جويلية الجزائري شوشار رمزي يحل بالمركز الأخير في سباق 200 سباحة متنوعة قناة النهار 03 جويلية التلاميذ يرتقبون نتائج "الباك" ويوجهون بوصلتهم نحو صفحة الوزارة قناة النهار 12 جويلية "درواز :" المركز الدولي للصحافة كان في أعلى مستوى قناة النهار 06 جويلية ياسر تريكي يتسلم الميدالية الذهبية.."فخور جدا أني شرفت الجزائر بتتويجي ونوعدكم نطلع العلام في فرنسا" قناة النهار 30 جوان محلات مغلقة ونشاط تجاري متوقف لثالث يوم بوهران قناة النهار 12 جويلية الملاكم يحيى عبد اللي يفوز على الكسوفي باجوكو في وزن 63 كلغ ويتأهل للنهائي قناة النهار 30 جوان