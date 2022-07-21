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قناة النهار

تواصل تساقط الأمطار الرعدية على أقصى الجنوب ⛈ ..

بقلم قناة النهار
تواصل تساقط الأمطار الرعدية على أقصى الجنوب ⛈ ..
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تواصل تساقط الأمطار الرعدية على أقصى الجنوب ⛈ ..

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