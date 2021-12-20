تواصل تسجيل أرقام مرتفعة لإصابات كورونا بالجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 216272 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6191، بعد تسجيل 6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 189 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 147829. فيما يتواجد 22 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الأحد 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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لمواجهة الموجة الرابعة.. وزير الصحة يسدي هذه التعليمات الهامة

إجتمع وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، الإثنين، عبر تقنية التحاضر عن بعد بمدراء الصحة للولايات بحضور إطارات الإدارة المركزية و أعضاء من اللجنة العلمية.

وحسب بيان للوزارة، جاء الإجتماع، في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية الدورية للوضعية الوبائية التي تعيشها الجزائر بسبب جائحة كوفيد-19.

وأسدى الوزير، خلال هذا اللقاء، جملة من التوجيهات والتعليمات التي تدخل في إطار الإستراتيجية الإستباقية التي أقرتها دائرته الوزارية تحسبا لتسجيل تطورات خلال الموجة الرابعة من فيروس كوفيد-19.

كما أكد بشدة على مدراء الصحة للولايات بتخصيص مستشفيات ومصالح خاصة بكوفيد-19. وذلك حسب التعداد السكاني والحالات المسجلة بها.

ولفت الوزير إلى القيام بهذه الاجراءات ولكن دون المساس بعدد من التخصصات ذات الأهمية الكبيرة، على غرار مصالح مكافحة السرطان وأمراض النساء والتوليد. وكذا الإنعاش والجراحة العامة والاستعجالات وطب الأطفال.

كما طالب الوزير مدراء الصحة بإعداد جرد مفصل بخصوص المخزون الذي تتوفر عليه مختلف المؤسسات الصحية من مادة الأكسجين.

بالإضافة إلى معاينة وضعية مختلف التجهيزات الطبية التي تتوفر عليها هذه المؤسسات وصيانتها ومراقبتها.

كما شدد بن بوزيد، على ضرورة الوقوف على الوضعية التي تعرفها مختلف المؤسسات الصحية خاصة في ظل إرتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، على مستوى العديد من الولايات ومنه دخول الموجة الرابعة من هذا الفيروس.

وزير الصحة يدعو مدراء الصحة بالولايات إلى تقديم تقرير مفصل حول مخزون أدوية مرضى كورونا

وأعطى الوزير، كامل الصلاحيات، لمدراء الصحة للولايات،في اتخاذ القرارات الكفيلة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كوفيد-19.

كما دعا وزير الصحة، مدراء الصحة للولايات، إلى تقديم تقرير مفصل حول المخزون الخاص بالأدوية الموجهة لمرضى فيروس كوفيد-19 و على رأسها مضادات التخثر.

مطالبا إياهم بتقديم قائمة إحتياجاتهم بخصوص النقص الذي يمكن تسجيله في هذا الخصوص، والتي ستتكفل الصيدلية المركزية للمستشفيات بتوفيره في حينه.

كما أكد الوزير مجددا على أن عملية التلقيح تبقى الحل الوحيد لمجابهة فيروس كوفيد-19، في ظل توفر الجزائر على مخزون معتبر من اللقاح فيما ينتظر إستلام كميات أخرى خلال الأيام القادمة.

وكلف الوزير مدراء الصحة إلى الانخراط بقوة في الحملة التحسيسية حول أهمية التلقيح ضد كوفيد-19. وذلك من خلال توفير جميع الوسائل والإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لذلك. مع إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية في هذه العملية. بالإضافة إلى الاستعانة بالأئمة بالنظر إلى مكانتهم و احتكاكهم اليومي بالمواطنين.

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