 تواصل تقديم الخدمات الصحية للحجاج بالمدينة المنورة

أكد الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الأربعاء، أن الفرع الصحي للبعثة الجزائرية يواصل جهوده الميدانية لضمان الرعاية الصحية والمتابعة المستمرة للحجاج، بالمدينة المنورة في أفضل الظروف.

وأوضح الديوان أن أعضاء الفرع الصحي يعملون على تقديم مختلف الخدمات الطبية والاستشارات الصحية للحجاج. ومرافقة الحالات التي تستدعي المتابعة، مع الحرص على توفير الرعاية اللازمة والتدخل السريع عند الحاجة. بما يضمن راحة حجاجنا الميامين وسلامتهم خلال إقامتهم بالمدينة المنورة.

كما أكد ديوان الحج والعمرة أن الجهود المتواصلة والعناية الدائمة تجسد حرص الجزائر على خدمة حجاجها ومرافقتهم في مختلف مراحل رحلتهم المباركة، سائلين الله تعالى أن يتقبل منهم حجهم ويعيدهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين.

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