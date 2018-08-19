تواصل توافد حجاج بيت الله الحرام الى منى قبل الصعود لجبل عرفة

يفد اليوم العديد من الحجاج على مشعر منى لقضاء يوم التروية بهااليوم الأحد، وهذا فبل التوجه للوقوف يوم عرفة الذي يعتبر الركن الأعظم للحج غدا الإثنين.

وارتفعت أصوات الحجيج بالتلبية خلال رحلة تصعيدهم من مكة إلى منى،مرددين “لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.

وأعلنت السلطات السعودية،أن عدد الحجاج الذين وصلوا مكة المكرمة بلغ حتى مساء السبت،نحو مليونا و991 ألفا و663 حاجا.

ويقضي حجاج بيت الله الحرام، يوم التروية في مشعر منى،على بعد سبع كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام،اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وسمي بيوم التروية لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء،ويحملون ما يحتاجون إليه.

ويتدفق الحجاج الـ9 من ذي الحجة إلى صعيد جبل عرفة على بعد 12 كيلومترا من مكة،ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة.

ويعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر لرمي جمرة العقبة والنحر،ثم الحلق والتقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاث لرمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى.

ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط،حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.