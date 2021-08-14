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تواصل جهود إخماد حريق غابة جبل الميزاب بتبسة

بقلم نادية بن طاهر
تواصل جهود إخماد حريق غابة جبل الميزاب بتبسة
تبسة
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تتواصل جهود الحماية المدنية، صباح اليوم السبت، لأجل السيطرة النهائية وإخماد الحريق الذي شب بغابة جبل الميزاب بأعالي تبسة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، تم التدخل بدعم من الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع تحت اشراف وحضور مدير الحماية المدنية.

بالإضافة إلى دعم من مصالح الغابات ومفرزة من الجيش الوطني الشعبي والمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية اوراس ومصالح البلدية وشركة كوسيدار رفقة مواطنين وبحضور مصالح الدرك الوطني.

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