تواصل جهود إخماد 32 حريقًا عبر 14 ولاية.. وسكيكدة تتصدر بـ11 بؤرة نشطة

تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية، مدعومين بمختلف الوسائل البرية والجوية، لإخماد حرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل المسجلة عبر عدد من ولايات الوطن، وفق آخر حصيلة على الساعة 17:00 من اليوم الأحد.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن الحصيلة الإجمالية سجلت 96 حريقًا، تم إخماد 64 حريقًا منها، فيما لا تزال عمليات الإخماد متواصلة على مستوى 32 حريقًا.

وتوزعت الحرائق المتواصلة عبر 14 ولاية، تتصدرها سكيكدة بـ11 حريقًا، تليها البويرة وجيجل بـ3 حرائق لكل منهما، ثم بجاية وتيزي وزو وقالمة والمدية بحريقين في كل ولاية، إضافة إلى حرائق متواصلة بولايات عنابة، سوق أهراس، ميلة، برج بوعريريج، الطارف، معسكر وغرداية.

وفي التفاصيل، لا تزال عمليات الإخماد متواصلة بولاية عنابة ببلدية سرايدي، بمنطقتي بوزيزي وسيدي بومدين.

أما بولاية بجاية، فتتواصل عمليات إخماد حريقي أدغال وأحراش ببلديتي توجة، بمنطقة سوق الجمعة، وأوقاس بمنطقة تيزي نبربر.

وشهدت ولاية سكيكدة عدة عمليات إجلاء وقائية لحماية المواطنين، حيث تم إجلاء 4 عائلات بعين قشرة، و10 عائلات ببن عزوز، و6 عائلات برمضان جمال، إضافة إلى إجلاء قرية بالكامل بعين شرشار. كما تتواصل عمليات الإخماد بالشرايع مع وجود خطر على المنازل، إذ تم إقحام 3 طائرات إطفاء من نوع AT802، إلى جانب مواصلة التدخل بسيدي مزغيش والزيتونة وزردازة.

وفي قالمة، تتواصل عمليات الإخماد ببلديتي مجاز عمار ونشماية، فيما تشهد سوق أهراس مواصلة مكافحة حريق غابي ببلدية عين زانة على الشريط الحدودي التونسي، مع تدعيم فرق التدخل بطائرة إخماد من نوع BE200 التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي.

وبولاية تيزي وزو، تتواصل عمليات الإخماد ببلدية ماكودة، مع إسعاف 14 شخصًا تعرضوا لصعوبة في التنفس.

وفي خنشلة، تسبب حريق ببلدية مصيغة في احتراق منزل بالكامل وتضرر عدة منازل مجاورة، مع تسجيل حالتين لصعوبة في التنفس.

كما تتواصل عمليات الإخماد بولاية الطارف ببلدية الشافية، حيث يشكل الحريق خطرًا على المنازل والسكنات. وتم دعم فرق التدخل بمروحيتين من نوع MI26 تابعتين للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي.

وفي البويرة، تتواصل عمليات الإخماد ببلديتي قادرية والهاشمية مع دعم جوي بطائرات إطفاء من نوع AT802. كما لا تزال فرق التدخل تواصل مكافحة الحرائق بولاية برج بوعريريج ببلدية ثنية النصر، وبولاية معسكر ببلدية مقبة.