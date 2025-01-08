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تواصل حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية

بقلم عايدة.ع
تواصل حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية
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أكدت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن حملة التلقيح ضد الأنفلونزا لموسم 2024-2025 لا تزال متواصلة إلى غاية نهاية فصل الشتاء، مشيرة إلى إمكانية تزايد انتقال فيروسات الأنفلونزا الموسمية نظرا للأحوال الجوية الراهنة.

و أوضح المصدر نفسه، أن نظام مراقبة الأنفلونزا الذي وضعته وزارة الصحة، عبر الشبكة الوطنية لمراقبة الأنفلونزا. مكلف بمراقبة انتشار فيروسات الأنفلونزا الموسمية. و نظرا للأحوال الجوية الراهنة ينتظر أن يتزايد انتقال فيروسات الأنفلونزا الموسمي.

و للحد من انتقال هذا المرض و التقليل من تعقيداته، تذكر وزارة الصحة أن حملة التلقيح ضد الأنفلونزا لموسم 2024-2025. لا تزال متواصلة إلى نهاية فصل الشتاء، و هي تشمل بشكل خاص الأشخاص فوق 65 سنة. و ذوي الأمراض المزمنة البالغين منهم و الأطفال بالإضافة إلى النساء الحوامل، ضف البيان.

وأشارت الوزارة  الى أن اللقاح لا يزال متوفرا على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية. أين يقدم مجانا و كذا في الصيدليات الخاصة حيث يعوض من قبل الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الاجتماعيين”

كما ذكرت الوزارة بأهمية إجراءات الوقائية التي تساهم في الحد من انتشار الانفلونزا، حتى و إن كان التلقيح أفضل وسيلة للحماية. لافتة إلى ضرورة الحد من الاحتكاك بالمرضى و غسل اليدين بانتظام بالماء و الصابون أو الفرك بمحلول كحولي و تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس ومسح الأنف بمناديل ورقية ذات الاستعمال الواحد.

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