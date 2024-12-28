تواصل حملة القضاء على طائر المينا الخطير

إنطلقت قبل أيام، حملة القضاء على طائر المينا الخطير ومحاصرة انتشاره، بعد رصده في عدة ولايات على غرار العاصمة، ميلة والبليدة.

وحسب محافظة الغابات لولاية البليدة، تمكن صيادو الفدرالية الولائية للصيادين بالبليدة، إلى حد الآن، من إقتناص 10 طيور.

وجاءت هذه العملية، بناءً على التوصيات والتعليمات المنبثقة عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. والمديرية العامة للغابات.

طائر المينا يرعب الجزائريين.. محافظات الغابات توضح

ويعتبر طائر المينا حسب -الهيئات العالمية للبيئة التابعة للأمم المتحدة- من بين 3 أخطر الطيور في العالم. فلطائر قدرة رهيبة في التكاثر وهو خطير جدا سواء على الإنسان أو البيئة.

كما يمكن لهذا الطائر الخطير، القضاء على أي نوع من الطيور، فيأكل فروخها وبيوضها، ويستولي على أعشاشها. كما أنه يستطيع أكل الغراب من الحجم الكبير.

هذا وحذرت محافظة الغابات لولاية سعيدة من عدم اقتناء طائر المينا للحد من انتشاره. لكون هذا الصنف من الطيور يؤثر سلبا على الاقتصاد والنظام الايكولوجي للبيئة.

كما دعت المواطنين للتبليغ في حالة مشاهدة هذا النوع من الطيور الخطيرة.

ومن جانبها، وجهت مختلف بلديات ولاية ميلة، نداء إلى المواطنين، لتبليغ مصالح البلدية أو مديرية البيئة لولاية ميلة مع تحديد المكان والموقع بدقة في حال مشاهدته.

كما قام قطاع حمام ملوان في البليدة، بمعاينة ميدانية لترصد طائر المينا الهندي. وهذا على مستوى مناطق مختلفة بهذا القطاع. حيث لم يتم تسجيل أي ملاحظة لوجوده.

وتبعا لتعليمات وزارة البيئة وجودة الحياة، تم عقد اجتماع تنسيقي برئاسة مدير البيئة لولاية البليدة وحيد تشاشي على مستوى مقر المديرية. أين تم تنصيب خلية من أجل مراقبة الطائر المينا.

كما سُطر برنامج عمل من أجل منع انتشاره في الوسط الحضري. تفاديا لانتشار الأمراض التي يسببها.

بالإضافة إلى تكثيف العمل التحسيسي خاصة مع مربي وتجار الطيور من أجل المساهمة في عدم انتشاره. من خلال التبليغ عن مكان تواجده للمصالح المعنية.

ودعت من جهتها، محافظة الغابات لولاية قسنطينة كل من يرصد الطائر، للاتصال بمصالحها عبر الرقم الاخضر 1070.