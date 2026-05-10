تواصل خرجات الولاة الميدانية لمتابعة المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن

يواصل ولاة الجمهورية عبر مختلف ولايات الوطن تنظيم خرجات ميدانية دورية لمتابعة سير المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن. بما يساهم في تحسين الإطار المعيشي والارتقاء بالخدمة العمومية. وفقا لما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

و أوضح البيان أن هذه الخرجات تندرج في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. الرامية إلى “الوقوف الميداني على وضعية المشاريع التنموية وتسريع وتيرة إنجازها”.

وتمكن هذه الزيارات الميدانية -يضيف نفس المصدر– من “الوقوف على مدى تقدم الأشغال. بالنسبة للمشاريع المتعلقة بقطاعات السكن، الصحة، الإنارة العمومية، الرياضة، الطرقات، التهيئة الحضرية، النقل، الموارد المائية والتطهير. بالإضافة إلى التربية، خاصة فيما يتعلق بإنجاز المؤسسات التربوية والمدارس”.

وتسهم هذه الخرجات أيضا في “معاينة العراقيل المسجلة ميدانيا والعمل على رفعها في أقرب الآجال، ضمانا لتجسيد مشاريع تنموية تستجيب لتطلعات المواطنين وتنعكس إيجابا على حياتهم اليومية”، وفقا للمصدر نفسه.

و في هذا الإطار، أسدى ولاة الجمهورية “تعليمات صارمة” لمختلف المتدخلين ب”ضرورة احترام آجال الإنجاز ومعايير الجودة، وتسريع وتيرة الأشغال قصد وضع هذه المشاريع حيز الخدمة في أقرب وقت، بما يعزز جودة الخدمات العمومية ويكرس التكفل الفعلي بانشغالات المواطن”.

وخلص المصدر ذاته الى أن الخرجات الميدانية للولاة تعكس “حرص السلطات العمومية على تكريس التقرب من المواطن، تعزيز التنمية المحلية وتجسيد مشاريع تنموية ذات أثر مباشر ومستدام على المواطن، بما يساهم في تحسين ظروف الحياة اليومية عبر مختلف مناطق الوطن”.

