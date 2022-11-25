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قناة النهار

تواصل زيارة وفد من المنتخبين المحليين الفرنسيين بالعاصمة

بقلم قناة النهار
تواصل زيارة وفد من المنتخبين المحليين الفرنسيين بالعاصمة
فرنسا
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تواصل زيارة وفد من المنتخبين المحليين الفرنسيين بالعاصمة

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