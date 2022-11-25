قناة النهار تواصل زيارة وفد من المنتخبين المحليين الفرنسيين بالعاصمة بقلم قناة النهار نشر في 25 نوفمبر 2022 - 16:44 فرنسا شارك غرِّد أرسل 73 0 تواصل زيارة وفد من المنتخبين المحليين الفرنسيين بالعاصمة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xEYeD اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يعود لأرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية قناة النهار 08 نوفمبر توقيف 4 أشخاص وحجز 1600غ من الكـ.ـيف المعالج ببرج بوعريريج قناة النهار 06 نوفمبر السفير الفرنسي: زيارة الرئيس ماكرون للجزائر لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة قناة النهار 10 نوفمبر الرئيس الفرنسي يهنئ الرئيس تبون على نجاح قمة الجزائر العربية ومحادثات مع الرئيس البلغاري قناة النهار 07 نوفمبر بلماضي يفاجئ الجميع.. كثيرون يريدون تحطيمي منذ أول يوم في المنتخب وسمعت واحد قال "باغي نخبطو" قناة النهار 13 نوفمبر سعيدة: عين السخونة.. ملتقى لمقومات السياحة الحموية والدينية غير المستغلة قناة النهار 13 نوفمبر "وزير الصناعة :" إسترجعنا أكثر من 162 هكتار في غليزان قناة النهار 20 نوفمبر دلال خير: أب يبكي بحسرة على سرقة مال كان مخصص لعلاج إبنه الذي يحتاج إلى جراحة مستعجلة قناة النهار 11 نوفمبر نواب البرلمان يصوتون بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023 قناة النهار 22 نوفمبر شوفو حكايتي: سهام تحكي مأساتها بعد طلاقها ودخول زوجها الثاني السجن.. "بلا معاونة الناس ما نقدرش نعيش قناة النهار 06 نوفمبر