تواصل صيانة النقاط السوداء على مستوى الطريق السيار شرق-غرب

تواصل فرق الصيانة التابعة للجزائرية للطرق السيّارة تنفيذ برنامجها الدوري الخاص بصيانة وتأهيل عدد من المقاطع والمنشآت الفنية على مستوى شبكة الطرق السيارة، بما فيها الطريق السيار شرق-غرب، وذلك في إطار تحسين شروط السلامة المرورية وضمان عملية النقل والتنقل.

وأوضحت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، أن أشغال تهيئة وصيانة بعض النقاط السوداء. على مستوى الطريق السيار شرق-غرب (A2)، بالمقطع الواقع بمنطقة عين الترك في اتجاه الجزائر متواصلة. إلى جانب مواصلة عمليات تأهيل وإصلاح فواصل التمدد الخاصة بالمنشآت الفنية. على مستوى الجباحية، لاسيما المنشأتين الفنيتين رقم 179.1 و181.1 في اتجاه الجزائر. حيث تشمل التدخلات إزالة الفواصل القديمة وإعادة تأهيلها.

كما تتواصل أشغال إصلاح فاصل التمدد للمنشأة الفنية OA25 على مستوى بن طلحة (النقطة الكيلومترية 06). في كلا الاتجاهين، وهو ما أدى إلى تسجيل كثافة في حركة المرور خلال فترات إنجاز الأشغال.

وفي إطار أشغال إعادة تأهيل الطريق السيّار على مستوى ولاية البويرة، تتواصل عمليات كشط طبقة الإسفلت. من نوع BBME على مستوى مقطع العجيبة عند النقطة الكيلومترية 123+255 في اتجاه الجزائر. مع تهيئة الطريق تمهيدًا لأشغال إعادة التأهيل والتزفيت.

هذا وتواصل الفرق التقنية أشغال ترميم وصيانة الطريق المتدهور على مستوى المحور A100. بالقرب من نقطة المراقبة التابعة للدرك الوطني بالشعاوة (النقطة الكيلومترية 14+600). في اتجاه زرالدة. وقد انطلقت التدخلات خلال الفترة الليلية للحد من تأثيرها على حركة السير. وشملت إزالة الأجزاء المتضررة من الطبقة الإسفلتية تمهيدا لإعادة تأهيلها.

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