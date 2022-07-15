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قناة النهار

تواصل عبور المسافرين إلى تونس عبر معبر أم الطبول والطالب العربي

بقلم قناة النهار
تواصل عبور المسافرين إلى تونس عبر معبر أم الطبول والطالب العربي
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تواصل عبور المسافرين إلى تونس عبر معبر أم الطبول والطالب العربي

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رابط دائم : https://nhar.tv/Hxvxd
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