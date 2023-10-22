تواصل عمليات إخماد حرائق الغابات بهذه المناطق

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إخماد 3 حرائق غابات من أصل 4، خلال الساعات الأخيرة، فيما تبقى عملية إخماد حريق غابة أيت عيسي متواصلة وهي متحكم فيها.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية، الحالة العامة لحرائق الغابات على الساعة 08سا00 صباحا والتي جاءت كالتالي:

تم إخماد حريق غابة الحي الجديد ببلدية دواودة في تيبازة، وحريق غابة دوار قنانشة ببلدية سيدي سليمان في ولاية تسمسيلت. وكذا حريق غابة قرية السبت ببلدية الاخضرية في البويرة نهائيا.

فيما لا تزال عملية إخماد حريق غابة أيت عيسي ببلدية يعكورن في ولاية تيزي وزو متواصلة.