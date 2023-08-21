تواصل عمليات إخماد 4 حرائق غابات بهذه الولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة للحرائق المندلعة عبر عدة ولايات من الوطن، على الساعة الثانية بعد الزوال.

وحسب بيان للمديرية، تعرف ولاية بجاية إندلاع حريق بغابة ويزران ببلدية آيت رزين، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

فيما تم إخماد حريقي واد غار بلدية برباشة، وقماط ببلدية كنيدرة، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة. فيما تم إخماد حريق تالة نهائيا.

وفي ولاية خنشلة، لا تزال عملية إخماد حريق أغروت ماراون ببلدية مصارة متواصلة.

فيما تم إخماد حريق سبت البلوط ببلدية بعطة في ولاية المدية، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة. ولا تزال عملية إخماد حريق بني خدي ببلدية الحمدانية بنفس الولاية متواصلة.

وفي ولاية تيزي وزو، لا تزال عملية إخماد حريق آيت اومغور ببلدية مشراس متواصلة.

أما في ولاية برج بوعريريج، تم إخماد حريق غابة شيكو بلدية الجعافرة، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.