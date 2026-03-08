تواصل عمليات التحسين الحضري وتهيئة الفضاءات العمومية عبر الوطن

تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن عمليات التحسين الحضري وتهيئة الفضاءات العمومية في إطار رؤية شاملة ترمي إلى إضفاء بعد جمالي وتنموي على المدن الجزائرية

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى الارتقاء بالمحيط الحضري وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

وفي هذا السياق، باشرت السلطات المحلية تنفيذ برنامج واسع يشمل تهيئة الأحياء والتجمعات السكنية. تعبيد الطرقات وإعادة تأهيل الأرصفة. إلى جانب تدعيم الربط بشبكات الإنارة العمومية والصرف الصحي. بما يسهم في تحسين ظروف العيش وتعزيز السلامة والراحة للمواطنين.

كما تتواصل عمليات إعادة الاعتبار لضفاف الأودية وتحويلها إلى فضاءات ترفيهية ورياضية مفتوحة. فضلاً عن تهيئة الحدائق العمومية والمساحات الخضراء من خلال غرس الأشجار والنباتات التزيينية. في خطوة ترمي إلى تجميل المحيط العمراني وإضفاء لمسة حضرية عصرية على المدن.

وتندرج هذه المبادرات ضمن المساعي الحثيثة التي تبذلها السلطات العمومية من أجل عصرنة المشهد العمراني وتعزيز جاذبية المدن. بما يضمن توفير فضاءات حضرية لائقة ومريحة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية المستدامة.