تواصل عمليات التشجير في العاصمة

تتواصل عمليات غرس الشجيرات على مستوى مختلف بلديات ولاية الجزائر تحت شعار “معا من أجل بيئة نظيفة”. وهذا في سياق حملات التشجير للموسم 2023-2024 التي انطلقت في ال25 أكتوبر المنصرم وتتواصل إلى غاية 21 مارس المقبل.

وفي هذا الإطار، قامت مقاطعة الغابات ببينام بالتعاون مع بلدية بني مسوس بعملية غرس 150 شجيرة من مختلف الأصناف على حواف طريق حي المقل. كما تم تلقين المشاركين طريقة الغرس الصحيحة لضمان نجاح العملية.

وخلال هذه العملية التي تزامنت مع إحياء ذكرى اليوم الوطني للشهيد, تم التذكير بدور الغابة إبان الثورة التحريرية المجيدة. عندما كان المجاهدون يحتمون تحت غطائها النباتي في مواجهة قوات الاستعمار الفرنسية.

وبالمناسبة قام المتحف الوطني للمجاهد بتوزيع كتيبات تتطرق إلى السيرة الذاتية لشهداء الثورة التحريرية. في التفاتة منه لتعزيز حب الوطن في قلوب الناشئة.

وبالثانوية الوطنية للفنون ببلدية الأبيار تم تنظيم عملية غرس لـ100 شجيرة من مختلف الأصناف الغابية والتزيينية. وهذا بعد تلقين الشباب خطوات الغرس الصحيحة وتحسيسهم بأهمية الحفاظ على الثروة الغابية النباتية والحيوانية. للحد من آثار الاحتباس الحراري مع التأكيد على دعم رجال الغابات في توصيل الرسالة البيئية بطرق إبداعية وفنية.

وفي سياق تطبيق تعليمات والي ولاية الجزائر, محمد عبد النور رابحي الرامية إلى تزيين المحيط وزيادة الغطاء الأخضر, لاسيما على حواف الطرق السريعة ومحولاتها بإقليم الولاية وإضفاء الوجه الجمالي لها, واصلت مقاطعة الغابات بالشراقة الإشراف التقني على غرس شجيرات تزيينية مع وضع العشب الطبيعي بالحاجز الترابي الوسطي على مستوى الطريق السريع وجسر بوشاوي باتجاه جسر الرياح الكبرى.

من جانب آخر, وفي إطار تجسيد مشاريع البحث العلمي ومرافقة الباحثين قامت مقاطعة الغابات بباينام باستقبال باحثين من مركز البحث النووي بالجزائر العاصمة والمعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي والمعهد الوطني للأبحاث الغابية لتجسيد المشروع المتعلق بالمساهمة في مكافحة التصحر وكذا طلبة من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار (تخصص البيئة النباتية والمحيط) لمرافقتهم وتأطيرهم لإنجاز مذكرات تخرجهم.