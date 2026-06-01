تواصل عمليات تطوير وصيانة وتحديث شبكة الطرقات عبر عدد من ولايات الوطن

تتواصل عمليات تطوير وصيانة وتحديث شبكة الطرقات، عبر عدد من ولايات الوطن وذلك تجسيدًا لتعليمات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي. وبالتنسيق مع الولاة، بهدف تعزيز حركة النقل والتنقل، وتحسين شروط السلامة المرورية. ودعم الحركية الاقتصادية والاجتماعية عبر مختلف مناطق الوطن. حسب ما أفاد به، اليوم الإثنين، بيان لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

ووفق المصدر ذاته تتواصل بولاية باتنة أشغال إنجاز ازدواجية محور الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 88 (حدود ولاية خنشلة). والطريق الوطني رقم 03، مرورًا ببلديات بولفرايس والشمرة وبومية، على مسافة إجمالية تقدر بـ 56 كيلومترًا. وعلى مستوى الحصة رقم 07 الممتدة من النقطة الكيلومترية 42+300 إلى النقطة الكيلومترية 49+.000. تتواصل أشغال إنجاز طبقة الأساس من الخرسانة الزفتية (GB) وفق البرنامج المسطر.

أما بولاية الطارف، فتتواصل أشغال معالجة وإزالة النقاط السوداء على مستوى الطريق الوطني رقم 44 بين النقطتين الكيلومتريتين 186+000 و197+700. حيث تشهد الطريق الاجتنابية لمدينة القالة تقدمًا ملحوظًا من خلال عمليات التسوية والمعالجة التقنية للمسار. بما يسهم في تحسين ظروف السير وتعزيز السلامة المرورية.

وفي ولاية وهران، تتواصل أشغال التزفيت على مستوى الطريق الولائي رقم 83 ببلدية السانية. بالتوازي مع عمليات تهيئة شبكة الطرقات بكل من أرزيو وبطيوة. كما تم استكمال أشغال تزفيت طرقات منطقة المحقن ببلدية أرزيو. بما يساهم في تحسين ظروف التنقل وتعزيز انسيابية حركة المرور.

وبولاية بومرداس، تتواصل بوتيرة متسارعة أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 29 على مستوى المقطع الرابط بين خميس الخشنة وحدود ولاية البليدة. وذلك عقب رفع جميع العراقيل التي كانت تعترض المشروع. وفي هذا الإطار، تم الشروع في إنجاز طبقة الخرسانة الزفتية (GB) على عدة مقاطع، مع مواصلة الأشغال عبر مختلف الورشات المفتوحة. وتسخير كافة الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لضمان تقدم المشروع وفق الآجال المحددة.

أما بولاية برج بوعريريج، فقد انطلقت أشغال إنجاز طبقة الخرسانة الزفتية الغليظة (GB) على مستوى الطريق الاجتنابي لمدينة المهير. في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية للطرقات، وتعزيز انسيابية حركة المرور. ورفع مستوى الخدمة المقدمة لمستعملي الطريق.

