تواصل عملية إخماد الحرائق بالمدية

تواصل جهود مصالح الحماية المدنية بالمدية على إخماد الحرائق التي نشبت أمس الإثنين، على مستوى دائرة تابلاط وبلدية فج الحوضين وهذا بكل بالمكان المسمى خوخدة، واولاد الباهية.

وفي بيان للحماية المدنية لذات الولاية، فإن عملية الاخماد لازالت جارية ومتواصلة بوحدات فج الحوضان، العزيزية و تابلاط بني سليمان للحماية المدنية، وبدعم من الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات.العملية متواصلة وجارية بقيادة المدير الولائي للحماية المدنية المقدم شهب العين

كما تعمل مصالح الحماية على إستئناف عملية الإخماد لحريقين آخرين، وهذا في كل من بلدية الميهوب وبلدية بوغار، بالمكان المسمى أهل الكهف، بلدية الميهوب دائرة العزيزية، والكرم بلدية بوغار دائرة اولاد عنتر، والعملية لازالت جارية ومتواصلة.