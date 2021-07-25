تواصل عملية إخماد حرائق غابات سوق أهراس

تتواصل جهود مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، في عمليات إخماد حرائق الغابات التي اندلعت منذ صباح أمس السبت، بغابات سوق أهراس.

هذا وإندلعت أمس السبت، حرائق في كل المكان المسمى مشتة طبة الهامل، ومشتة الخروبة “الجهيمية”، ببلدية أولاد مومن في دائرة الحدادة.

وتتم عملية إخماد النيران، تحت إشراف مدير الحماية المدنية لولاية سوق أهراس.

ووصل إلى الولاية، دعم من مديرية الحماية المدنية لولاية أم البواقي لأجل دعم الجهود المبذولة في مكافحة وإخماد الحرائق المذكورة.