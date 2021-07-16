تواصل عملية البحث على الغريق المفقود في تيبازة لليوم السابع

تواصل فرق الغطس للحماية المدنية لولاية تيبازة، اليوم الجمعة، عملية البحث و التمشيط على الغريق المفقود بصخرة باربار بالقرب من شاطئ البلج ليومها السابع على التوالي.

وكان عناصر الحماية المدنية، لولاية تيبازة، يوم الإثنين الماضي، قد تمكنوا من إنتشال جثة الغريق المفقود بشاطئ شينوة. حيث تم على الساعة 11سا35 د انتشال جثة الغريق المفقود “بشاطئ شنوة” على مستوى المنطقة الصخرية المسماة “كوشة الجير شنوة بلدية تيبازة”، وتم نقله الى مصلحة حفظ الجثث مستشفى تيبازة، فيما تتواصل عملية البحث عن المفقود الثاني.