تواصل عملية البحث على4 أشخاص جرفتهم المياه في الشلف

خلفت التقلبات الجوية المسجلة ليلة أمس بولايات غرب الوطن ارتفاع منسوب مياه واد مكناسة في الشلف عدد من الضحايا.

حيث جرفت الفيضانات 3 سيارات كان على متنها ركاب في ولاية الشلف بمنطقة سيدي لعروسي ببلدية وادسلی.

وحسب بيان الحماية المدنية ،فقد خلف الحادث 6 ضحايا كانو على متن سيارتين.

ومن بين المتوفين رجلين، إمرأتين، طفل 5 سنوات و بنت 12 سنة.

وقد تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفي اولاد محمد و اخوات باج.

وتحت إشراف المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام، تتواصل عملية البحث عن أربعة 4 أشخاص آخرين.

المفقودين هم رجل وطفل وبنتين حسب بيان الحماية المدنية.

للإشارة قامت المديرية العامة للحماية المدنية منذ ليلة أمس بإرسال فرق دعم متخصصة للتدخل في حوادث الفيضانات.

الفرق تتكون من 300 عون حماية مدنية من مختلف الرتب و فرق البحث والإنقاد في الأماكن الوعرة وفرق الغطاسين.

الفرق حسب بيان الحماية المدنية مجهزة بعتاد خاص، من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، المدية، تيبازة، مستغانم، تيارت، معسكر ولاية البليدة.