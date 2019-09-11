تواصل عملية البحث عن إمراة جرفتها الفيضانات لليوم الثالث على التوالي

تواصل الحماية المدنية عملية البحث عن الضحية التي جرفتها الفيضانات، في ميلة .

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن العملية متواصلة لليوم الثالث على التوالي عن الإمرأة المفقودة.

وتدعمت الحماية المدنية، لولاية ميلة، بأكثر من 70 عون، من قسنطينة، سطيف، جيجل، لمواصلة البحث عن المرأة المفقودة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإنه تم وضع مخطط لعملية التدخل تم من خلاله تقسيم المنطقة إلى قطاعات وتوزيع الأفراد عليها.

وتتواصل، عملية البحث عن الضحية، التي جرفتها سيول الأمطار أول أمس بوادي عين الخيان مشتة العرعار،بلدية وادي عثمانية،دائرة شلغوم العيد.

وتم تسخير للعملية 45 ضابط بمختلف الرتب و18 صف ضابط، و221 عون وفرقة الغطاسين والفرقة السينوتقنية مدعمة بالكلاب وعدة آليات منها شاحنات وسيارات اسعاف.