تواصل عملية البحث عن البحارين المفقودين بسواحل سيدي لخضر في مستغانم

أخبار الجزائر
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تواصل عملية البحث عن البحارين المفقودين بسواحل سيدي لخضر في مستغانم
بقلم نادية بن طاهر

تتواصل عمليات البحث على الصيادين المفقودين بعرض البحر ببلدية سيدي لخضر “الميناء الصغير”، في مستغانم، منذ أمس السبت.

وحسب بيان لمصالح الولاية، اليوم الأحد، فقد التحقت صبيحة اليوم المروحية التابعة للقوات البحرية، لتدعيم وسائل البحث والإنقاذ.

بالإضافة إلى سفن انقاذ تابعة للقوات البحرية، والسفن النصف صلبة التابعة للحماية المدنية وفرق الغطس.

هذا وفقد أثر بحارين إثنين، أمس السبت، بسواحل مدينة سيدي لخضر، بعد إنقلاب قاربهم بعرض البحر.

ويتعلق الأمر بشابين، يبلغان من العمر 25 سنة و30 سنة.

وخرج البحارين المفقودين، مساء الجمعة في حدود الساعة الخامسة، لتفقد شباكهم بعرض البحر، لكن ارتفاع الأمواج تسبب في إنقلاب قاربهم.

بحارين مفقودين مستغانم

بحارين مفقودين مستغانم

بحارين مفقودين مستغانم


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