تواصل عملية البحث عن الطفلة “سيدرا” لليوم الثاني

تواصل مصالح الحماية المدنية بسطيف، منذ صبيحة اليوم، مجهواداتها في عمليات البحث عن الطفلة المفقودة “حمادي سيدرا” لليوم الثاني على التوالي.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الطفلة المفقودة البالغة من العمر 32 شهرا، كانت رفقة عائلتها التي قدمت من ولاية الجلفة لتأدية واجب العزاء بمنطقة مزلوق بسطيف.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أطلقت، منذ يومين، حملة بحث عن الطفلة سيدرا، وقامت مصالح الحماية المدنية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني وبعض المواطنين، بمواصلة عملية البحث عن الطفلة ببلدية مزلوق (15 كم جنوبي مركز ولاية سطيف)، وكذا بنواحي المهادة على المدخل الغربي لمركز بلدية مزلوق على الطريق الولائي رقم 140 (طريق الحشيشية) بمحاذاة واد بوسلام.

كما استمرت عملية البحث بإعادة تمشيط محيط المنزل وضفاف ومجرى واد بوسلام بالمنطقة ذاتها.

وتحولت قضية الطفلة “سيدرا” إلى قضية رأي عام محلي ونالت تعاطفا كبيرا من سكان سطيف الذين تجندوا في حملة البحث.

وسخرت مصالح الحماية المدنية 30 عنصرا بمختلف الرتب تحت إشراف مدير الحماية المدنية بالنيابة، رئيس مصلحة الحماية العامة، وقيادة رئيس وحدة عين آرنات، منها عناصر الفرقتين المتخصصتين في البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة وفرقة الغطس والإنقاذ في المسطحات المائية، على أمل العثور عليها.