تواصل عملية البحث عن الغريق المفقود بسد عين الدالية في سوق أهراس

تتواصل اليوم الأحد، ولليوم الخامس على التوالي، عملية البحث، عن الغريق المفقود في سد عين الدالية ببلدية الحنانشة في ولاية سوق أهراس.وبدأت الفرق المعنية، عمليات البحث، منذ الساعة الخامسة من صباح اليوم، حسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية.

وأفاد ذات البيان، بأنه قد تمت الإستعانة بفرق دعم لغطاسين من الجزائر وبجاية، من بينهم غطاسين تقنيين ومكونين مختصين في الغطس والبحث عن الغرقى في السدود.وذلك للإستفادة من خبرتهم في هذا المجال.ومن أجل تسريع وتيرة البحث واستخدام أفضل التقنيات وأساليب البحث والمسح داخل السد.

بالإضافة إلى فرقة الغطس للحماية المدنية سوق أهراس، وفرق الدعم من ولايات قالمة، والطارف، وعنابة وسكيكدة.ويشرف مدير الحماية المدنية لولاية سوق أهراس على عملية البحث والتي لا تزال متواصلة، إلى غاية العثور عن الغريق المفقود.